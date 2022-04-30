高為元就任清大校長 透露曾當過吳念真的電燈泡

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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）國立清華大學新任校長高為元今天宣誓就任，他致詞時透露，知名導演吳念真是他的小姨丈，當年小阿姨在與吳念真交往時，他還當過電燈泡。

清大校長交接典禮今天舉行，因受疫情影響改採線上直播，除了新任、卸任校長及監交人教育部政務次長劉孟奇，僅校長遴選委員會召集人梁賡義、清華大學校友總會理事長蔡進步出席，場面簡單隆重。

清華大學指出，今天的交接典禮原本有一位神秘嘉賓預定出席，就是高為元的小姨丈、知名導演吳念真，但因疫情無法到場。

高為元致詞笑說，當年小阿姨和吳念真談戀愛時，他還跟著當了一段時間的小電燈泡，「顯然催化的效果十分成功。」

高為元說，清華在台建校之初即以發展原子科學為重點，近期更結合醫學發展出獨步全球的硼中子捕獲治療（BNCT）技術，成功救治來自全球逾200名病患的惡性腦瘤等癌病，正是轉譯醫學的成功示範。

高為元說，他很榮幸加入清華大家庭，未來治校將以「鞏固理工人文社科的基礎」、「創建綜合型的研究大學」、「放眼世界、落實本土」、「捍衛清華的核心價值」、「加強學生多元化的全人教育及畢業後的輔導」作為主要方向，持續強化清華多元選才、跨領域教學等發展特色。

旅居海外多年的高為元4月初返台，剛結束10加7天的居家檢疫及自主健康管理，他說，因疫情關係，已3年沒和台灣的親友團聚，這次回來定居「真的有回家的感覺。」

今天卸下校長一職的賀陳弘說，高為元具備新的視野與活力，絕對是傑出的隊長，將帶領探險隊做更大更遠的發現。

賀陳弘表示，回想8年前的交接典禮上，前校長跟他說清華校長是最好的工作，但他認為「校長的工作其實不好做，工作內容還包括跑5000公尺、拉大提琴、演說致詞、與抗爭的學生徹夜長談。」

劉孟奇致詞表示，賀陳弘帶領清華8年成績斐然，包括成立學士後醫學系等，都靠著他鍥而不捨的推動能力；他還推動許多招生新制如特殊選才，照顧不同社經及城鄉背景學生的制度。

劉孟奇也是清華校長遴選委員之一。他說，高為元具多元文化及全球視野，富企圖心也很擅於溝通，遴選委員都對高為元抱有很高的期望，相信一定能將清華大學帶往更高的高峰。

蔡進步致詞說，高為元是清華自1994年實施校長遴選制度以來最年輕的校長，謙沖內斂又積極樂觀的人格特質，將有助於凝聚全校的向心力。

清華大學提供新聞資料指出，高為元曾任教美國威斯康辛大學麥迪遜分校長達18年，是名生醫工程學者，尤其專研將基礎醫學研究銜接臨床應用的轉譯醫學。

清華指出，高為元在擔任香港大學副校長期間，也有推動設立2000床教學醫院的豐富經驗，因此被期許為清華大學未來發展醫學教育的最佳舵手。（編輯：李錫璋）1110430