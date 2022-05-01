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午後各地轉有雨 中南部愈晚愈涼

2022/5/1 10:46
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（中央社記者張雄風台北1日電）中央氣象局今天表示，東北季風增強及南方雲系北移，北部整天偏涼，中南部下半天也會愈來愈涼，午後各地開始轉為有雨的天氣，持續至3日；明天全台有雨，不排除有較大雨勢。

中央氣象局預報員劉沛滕在氣象記者會中表示，今天東北季風增強，北台灣偏涼，中南部下半天愈來愈涼，至3日都是偏涼的天氣型態。

劉沛滕指出，今天除了東北季風影響外，下半天起也會受到南方水氣影響，明天、3日雲系會到台灣上空，各地都會轉為有雨的天氣，雨勢偏大；3日東半部雨勢仍明顯，西半部也會有局部降雨。

劉沛滕進一步說明，今天偏東北風影響，南海的雲系持續北移，中部以北大致上都是陰雨，下半天起降雨範圍會愈來愈廣，雨勢更明顯，明天全台有雨，也可能會有局部較大雨勢發生。

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劉沛滕指出，今天偏涼，中南部溫度逐漸下降，3日之前各地偏濕涼，北台灣3日之前晚上氣溫會降到攝氏17、18度，白天高溫約19到22度；其他地區夜晚低溫約19到22度，白天中部高溫降幅較多，中部及花東高溫24到26度，南部則在28到31度；預計4日起溫度逐漸回升。

根據氣象局網站，今天截至上午10時，本島平地最低溫為新北市石門區16.3度、基隆市七堵區16.5度。（編輯：管中維）1110501

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