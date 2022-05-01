嘉市1議員、3派出所長確診 正副議長居家隔離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義市議長莊豐安、副議長蘇澤峰及市議員張敏琪4月27日與市警局各派出所長餐會，衛生局今天證實張敏琪及3名所長、1名偵查員確診COVID-19，其餘餐會人員被匡列居家隔離。

嘉義市警察局副局長黃益三接受媒體聯訪表示，目前市警局有3名派出所所長、1名偵查員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前居家照護中，相關密切接觸者匡列6人快篩都陰性，居家隔離正等待PCR檢測結果。

黃益三指出，確診所長的派出所昨天初步清消，今天再度清消，派出所相關勤務運作都正常，不會影響維護治安的強度。3名確診所長曾一起參加公務上的行程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

議長莊豐安今天在臉書（Facebook）貼文，因與確診者接觸，被通知為匡列對象，今天至醫院採檢PCR，也進行快篩，結果是陰性，為配合政府防疫措施，將暫時停止所有行程活動，進行居家隔離「3+4」天。

副議長蘇澤峰也在臉書貼文，因與確診者同桌被匡列居家隔離，自4月28日起至今天為第4天，這段期間，2天快篩、2天PCR採檢皆為陰性，今日開始解除隔離為自主防疫至5月4日，行程活動皆由秘書代理。（編輯：謝雅竹）1110501