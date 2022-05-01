類火車下午人潮漸增 上班台鐵人員盼旅客順利搭車

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄1日電）台鐵今天表定列車停駛，高雄站、新左營站改由類火車客運路線接駁，下午旅客較多，平均一班車約10多人。一名仍有上班的台鐵人員說，雖支持工會，但仍盼民眾能順利搭車。

台灣鐵路工會今天發起不加班活動，表定列車全部停駛，僅少數加班車，公路總局在台鐵高雄站及新左營站，安排類火車客運路線往屏東、台東；高雄捷運南岡山站也有1條類火車客運路線往台南。

高雄區監理所統計，截至下午3時30分，類火車客運路線0961已開出18班次，0962、0963各開10班次，0964開46班次，0965開50班次。上午許多班次不到10人搭乘，部分班次更僅1人，下午1時後旅客較多，每班次多超過10人。

高雄市區監理所也統計，截至下午3時30分，從捷運南岡山站到台南的8046支線已開出42班次，載客數528人，平均每班次載客數約13人。

從新左營站要到屏東市區的李先生接受中央社記者訪問表示，到火車站才知道沒火車可搭，被引導搭乘類火車客運，但客運交通時間比火車久，有點不方便。前往台東的王小姐則說，雖然沒有火車能搭，但政府安排改搭客運，一樣能到目的地，沒有太大影響。

一名今天上班的台鐵運務人員告訴中央社記者，雖然自己支持工會理念，認為這次公司化過程溝通不足，也沒有提出改善安全問題的根本解方，但是因為希望民眾能順利搭到車，今天還是有到站值勤，好在過程很順利。

他也說，其實台鐵一線人員最不希望的就是犧牲民眾，希望大家搭乘客運還是有美好的旅途，也希望台鐵真的能越來越好。

台鐵停駛、客運旅客不多，高雄市區也未出現自駕車潮。據高雄市交通局統計，昨天4月30日連假第1天，進入市區車流量約8.1萬輛次，較歷次各連假前1天平均進入市區8.8萬輛次，減少約8%；離開市區車流量也由8.1萬輛次，減少為7.2萬輛次，減少約11%。推測因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾大幅減少不必要的外出活動。

此外，高市府交通局也加開「8046支線」、「8048支線」等2條快捷公車，從捷運南岡山站往返台南火車站，及從捷運鳳山國中站往返屏東火車站。高市府表示，市府已依照交通部指示，做好地方相關的交通運輸配套措施，保障民眾行的權益。（編輯：謝雅竹）1110501