疫情、通膨加俄烏戰爭 勞動基金Q1虧568億元

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（中央社記者張雄風台北2日電）勞動部勞動基金運用局今天公布最新勞動基金運用績效，今年截至3月底勞動基金虧損新台幣568.7億元，收益率負1.14%，然而3月單月投資損益已回升948億元。

勞動基金運用局公布今年截至3月底勞動基金運用情形。勞動基金規模為5兆3291億元，收益數為負568.7億元，收益率負1.14%。

其中，新制勞退基金規模為3兆3141億元，收益率負1.21%；舊制勞退基金規模為9776億元，收益率負1.22%；勞保基金規模為8648億元，收益率負1.21%；就保基金規模為1471億元，收益率0.98%；職災保護專款規模為103億元，收益率0.20%；積欠工資墊償基金規模為152億元，收益率0.44%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為4659億元，收益率負1.18%；受農業委員會委託管理農民退休基金規模為43億元，收益率為0.01%。

基金局說明，3月份美國聯準會升息1碼，並強調對抗通膨為當前首要目標，但也表示經濟持續正向發展，使得歐美成熟國家股票市場跌深反彈；然而中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再度爆發，致部分城市封城，及俄烏戰事維持膠著狀態，亞太與新興市場股票市場持續下跌。

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基金局表示，今年第1季受到新冠變種病毒持續、地緣政治爭端與通貨膨脹攀升影響，全球金融市場大幅波動下跌；第1季投資績效雖受市場影響，然3月單月投資損益已回升948億元。

基金局指出，以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101年至110年3月）平均報酬率為5.47%，近5年（106年110年3月）平均報酬率則為6.42%，長期投資績效穩健。（編輯：管中維）1110502