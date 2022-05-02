無薪假1.4萬人 旅行社增幅最多

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（中央社記者張雄風台北2日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施事業單位計2355家、人數1萬4805人，較上期增加407人。這期仍以支援服務業（旅行社）增加272人最多。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2355家，實施人數1萬4805人，較4月25日公布實施家數計2270家，實施人數1萬4398人，這次家數增加85家，人數增加407人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，這次增幅最多的仍然是支援服務業，增加272人為旅行社接續實施。

王金蓉指出，這期製造業整體人數減少，主要是前一期在金屬機電工業中有一家機械設備、汽車零組件製造業者實施約200人，這期已經停止實施。

然而，王金蓉說，在資訊電子工業中，有一間半導體業者，公司規模200人以下，這期實施約100人、預計1個月將實施內5天；經了解是由於原物料短缺，勞資協商後短暫實施，屬於個別事業單位的狀況。

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由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，外界擔心衝擊國內產業，王金蓉表示，若從住宿及餐飲業、批發及零售業來觀察，這期各約增加40、50人，與去年3級警戒期間相比，沒有明顯增加的趨勢，勞動部仍會持續關注。

根據資料，這期實施家數最多的行業別為支援服務業1412家、批發及零售業279家、住宿及餐飲業159家；實施人數最多為支援服務業8677人、運輸及倉儲業1501人、製造業1259人。（編輯：管中維）1110502