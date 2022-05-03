體育人才培育再強化 屏東4大學開78獨招名額

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屏東縣4所公私立大學今年開出78個獨招名額，留住縣內體育人才，縣府3日召開3級5區2.0體育人才培育記者會，宣示體育人才培育制度再強化，縣內績優選手將優先獲得進入4所大學的機會。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年5月3日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東縣4所公私立大學今年開出78個獨招名額，留住縣內體育人才，縣政府今天宣示體育人才培育制度再強化，縣內績優選手，將優先獲得進入4所大學的機會。

屏東縣政府今天召開3級5區2.0體育人才培育記者會，宣示體育人才培育制度再強化。

縣長潘孟安表示，縣府自民國105年開始推動3級5區體育人才培育制度，經過6年的執行已達短程目標，在全中運及全國運動會屢獲佳績。

潘孟安表示，3級5區體育人才培育制度規劃16種亞奧運運動項目為發展主軸，以屏北區、屏東區、潮州區、東港區及屏南區等5區均衡發展為基礎，完善各體育重點項目在國小、國中至高中3級升學銜接。

他表示，縣府積極與縣內4所大學合作，包含屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學及大仁科技大學等4校，建立媒合管道，搭起銜接橋梁，讓3級5區銜接4級，111學年度4所大學已針對縣內體育發展重點項目，開出78個獨招名額，讓縣內績優選手，優先獲得進入4所大學的機會。

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潘孟安說，縣府也與屏東大學及屏東科技大學成立運動科學團隊，結合大學端資源，引進國訓中心的運動科學來培育基層選手，分別從專項運動能力檢測、動作技術分析、運動生理數據檢測及運動醫學與防護照顧等面向協助3級選手訓練，提升競技運動訓練績效。

縣府表示，在獎勵制度方面，縣府爭取寶佳及純青基金會等民間資源挹注，照護選手，強化留縣升學並提升誘因，今年2月公布「屏東縣全國運動會績優選手訓練補助金發給要點」提供未來代表屏東縣參加全國運動會前3名績優選手訓練補助金，每月發給新台幣1萬2000元、6000元及3000元獎金，是非六都以外縣市的創舉。（編輯：謝雅竹）1110503