王國材喊話台鐵工會 不該挾民眾交通便利表訴求

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）交通部長王國材今天向台灣鐵路工會喊話，不應挾民眾的交通便利來表達訴求，他呼籲與工會溝通有關台鐵公司化的會議可以公開，由他主持，讓大家公評。

台鐵工會在勞動節發起不加班活動後，昨天對外指出，除先前對外說明，若與交通部溝通公司化議題仍無法達成共識，不排除端午、中秋及國慶日也擬比照外，再決定將年底九合一投票日也納入。

王國材今天應邀列席立法院交通委員會，報告「全國道路標線設計及號誌設置標準不一，對交通安全之影響評估與改善措施」。

針對台鐵工會也擬於投票日發起不加班活動，王國材在會議前接受媒體聯訪指出，工會不應挾民眾的交通便利來表達訴求。

王國材也主動提出，交通部與工會的溝通會議可以公開，由他主持，開放所有媒體參加，看看雙方主張有無正確性。

他期待台鐵工會能回到理性的溝通平台，不再有不加班活動，交通部也會打開門，持續密集與工會就台鐵公司化議題進行溝通，最重要的是就行政院與工會版本差異做理性討論，期待5月底前能達成共識。

王國材表示，明天台鐵局長杜微會先與台鐵工會及15個分會討論，下週他會親自與工會溝通。

民主進步黨立委李昆澤質詢指出，針對台鐵5月1日勞動節表定列車均停駛，交通部自認疏運應變過關，但現在與台鐵工會的溝通卻是卡關，難關才要開始，交通部應該加強通，不要造成交通部、台鐵與民眾三輸。

王國材答詢表示，再次提出希望溝通會議公開，目前網路有很多不正確說法，例如指稱台鐵公司化是為炒地皮等，有必要經由公開溝通方式說清楚。（編輯：戴光育）1110504