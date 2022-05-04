天氣逐日回暖漸趨穩定 母親節全台轉雨持續至9日

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氣象局表示，7日白天之前逐日回暖，不過母親節（8日）全台會有雨、氣溫稍降。圖為家長帶小朋友們在新北市八里渡船頭旁的潮間帶玩耍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象局今天表示，7日白天之前逐日回暖、西半部天氣穩定，東北部留意局部較大雨勢；7日晚間華南雲雨區移入，預估母親節全台有雨、氣溫稍降，持續至9日；10日起雨勢趨緩，天氣漸穩定。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明、後天水氣逐漸減少，主要以迎風面基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，東北部如基隆、宜蘭不排除會有局部較大雨勢發生；西半部天氣愈來愈穩定、溫暖，北部大致為多雲到晴，中南部晴到多雲。

黃恩鴻指出，類似天氣會持續到7日白天，7日晚間起因華南雲雨區東移，開始有水氣移入，各地降雨情況增多；8、9日北部、東半部有陣雨或雷雨，也可能有局部較大雨勢發生，其他地區則是局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻提到，預估10日天氣開始好轉，北部、東半部為局部短暫雨，其他地區為多雲、午後山區有局部短暫陣雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，接下來一直到7日白天，氣溫都是逐漸回升，北部高溫約攝氏28度，中南部可達30度；8、9日因降雨影響，北台灣高溫稍降至25度、中南部為27、28度；10日之後雨勢趨緩，氣溫會再慢慢回升；各地低溫皆在20度上下，變化不大。

黃恩鴻提醒，預計明天起至7日西半部及馬祖夜晚清晨，易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：屈享平）1110504