機組員健保卡職業別註記將取消 維護醫療人權

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）交通部民航局今天發布新聞稿，為改善機組員長期反應的醫療人權受到歧視對待問題，中央流行疫情指揮中心已同意取消機組員健保卡職業別註記，民航局也著手辦理相關作業。

民航局說，今天已經彙整國籍業者相關機組員名單，後續將交由中央健康保險署辦理取消註記等相關作業。

民航局說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，國籍航空公司機組員長期處於派飛、居檢、加強/自主健康管理循環情境中，潛藏著身心健康的威脅，機組員2年多來多次反應，由於健保卡有註記職業，機組員常面臨就醫遭拒的難堪情況，成為機組員健康另一隱憂。

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雖然指揮中心已針對機組員身心健康問題，請航空公司主動洽簽合約醫療院所，並協調開放衛福部台北、桃園、台中、台南部立醫院24小時專線提供協助，協調各地方政府衛生局及醫療機構，機組員仍反映就醫頻受限制。

民航局表示，鑑於各國疫情已漸趨緩和，並相繼解除邊境管制，國內居家隔離、居家照護等防疫政策也持續放寬中，民航局與指揮中心多次討論，均認為原本希望透過健保卡註記作為機組員進出醫療機構的檢核機制，相對已無需求，指揮中心同意取消註記。（編輯：陳清芳）1110505