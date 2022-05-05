衛福部推估本土疫情 5/11單日恐破10萬例
2022/5/5 11:18（5/5 12:28 更新）
圖為高雄市同盟公園車來速篩檢站4日有大批機車騎士騎車前往採檢。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴于榛台北5日電）本土疫情持續升溫，衛福部今天推估5月11日單日確診案例範圍落在5萬4124例至10萬2743例之間，最高機率則為7萬5244例。
衛福部今天至行政院會報告疫情狀況，透過簡報推估上述單日本土確診病例。
衛福部會後也指出，國際疫情趨緩仍嚴峻，國內病例及中重症個案持續增加，預估5月中下旬將達高峰，請各部會務必儘速完成相關應變作為及配套措施，落實跨部會及與地方政府之協調合作，共同穩定疫情。
另外，快篩實名制大排長龍，衛福部簡報指出，快篩實名制統由進口羅氏家用快篩供應，預計徵用1億4500萬劑。公費篩檢則緊急採購國外廠商與進口亞培家用快篩供應。
至於國內企業、關鍵基礎設施的快篩試劑需求，原則由國產供應，另由國外緊急採購餘量輔助調撥；而零售通路及藥妝店，則由國產及進口輸入廠商鋪貨銷售。（編輯：蘇龍麒）1110505
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