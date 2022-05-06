嘉義太空教育館開幕 國家太空中心30特展登場

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（中央社記者蘇思云台北6日電）嘉義縣新建教育場館「北回二館－太空教育館」今天開幕，首檔特展邀請國家實驗研究院國家太空中心與嘉義大學合作聯展，包含「國家太空中心30特展」及「玩藝數特展」，展期到今年10月29日。

科技部轄下國家實驗研究院今天發布新聞稿，嘉義縣新建教育場館「北回二館－太空教育館」今天開幕，包括嘉義縣長翁章梁、科技部南科管理局長蘇振綱、國研院太空中心副主任郭添全、嘉義大學副校長李鴻文及多名嘉義縣議員應邀出席。

蘇振綱致詞時表示，國研院太空中心2021年成立滿30週年，到現在已擁有自主研製衛星的能力，與同時操控多枚衛星的實力，並不容易。「國家太空中心30特展」記錄下過去30年的努力軌跡，是認識太空、了解台灣太空發展的好機會。未來科技部將持續督促太空中心整合產學研投入太空領域研究，同時更積極投入科普教育及人才培育。

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國研院指出，「國家太空中心30特展」除了展出福衛五號、七號及獵風者衛星1:1模型，也把福衛五號發射火箭模型搬到現場，更首度把衛星操控中心復刻版放進太空教育館，讓民眾一窺衛星操控室的神祕面貌。另外還有蒐集太空垃圾的互動遊戲，寓教於樂。

翁章梁表示，太空教育館的主體建築是以「福爾摩沙一號衛星」的外觀為設計發想，開幕主題展分別在左右兩翼辦理兩場特展，右側由國研院太空中心辦理「國家太空中心30特展」，左側由嘉義大學應用數學系副教授嚴志弘策辦「玩藝數特展」，兩檔特展都非常精彩，邀請民眾到場欣賞。（編輯：蘇志宗）1110506