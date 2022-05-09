巴黎國際發明展台灣奪8金 評審讚科技貼近生活

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巴黎發明展主席多瑞頒發甘蔗渣餐具發明金牌，由徐捷中（右）、賴作松（左2）代領。駐法國代表吳志中（左）獲邀擔任座上嘉賓。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月9日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）第121屆巴黎國際發明展今晚頒獎，台灣有50件專利創作參展，共獲得8金，表現亮眼。台灣今年作品以安全和環保為主軸，評審主席告訴中央社，他們在台灣發明中看到創辦人的精神。

今年邁入第121年的巴黎國際發明展（Concours Lépine）是全球歷史最悠久的發明展，4月28日至5月9日在凡爾賽門展覽中心（Porte de Versailles）開展，8日晚上舉辦頒獎儀式。駐法國代表吳志中獲邀擔任座上嘉賓，與評審長比鄰而坐。

在本屆超過400個參展發明物中，台灣代表團成績斐然，共獲得8面金牌。由於參賽者與獎項眾多，外國發明者的銀、銅牌得獎名單將於9日公布。

8項得獎發明為以顯影方式檢測清潔的洗手檢測箱、兼具降溫及空氣淨化的水幕公車站牌、可重複使用的甘蔗渣餐具、可抽換且防水的LED水下集魚燈、E+自動關瓦斯爐自動關閉裝置、梳齒可內收方便除去毛髮的sooze梳子、鼻塞內建過濾器材的鼻罩康、台灣林業環境友善負碳桌椅組 。

巴黎發明展台灣代表團團長徐捷中向中央社表示，本次50件專利創作分為兩大主軸：減排減塑的企業社會責任（ESG）以及用電、用火等的居家安全。

自1929年起，巴黎國際發明展便受邀與1904年起辦的巴黎國際博覽會（Foire de Paris）共同舉行，因此發明展上有非常多當地與歐洲遊客參加。

身兼中華民國顏色流行協會設計總監的徐捷中說：「民眾很快就能理解台灣作品的含義，因為發明都很平易近人，甚至有些東西可以立刻購買，讓民眾認同感很高。這顯示台灣人平時的生活智慧，並不只局限於工業或晶片等重型高端設備，台灣生活的小發明也應該讓世界看到。」

徐捷中說，由於發明展跟國際博覽會一起舉辦，因此很適合進行市場驗證，了解歐洲人對發明商品的需求與反饋，「這是發明家來此的一大重點」。

促成巴黎發明展主席多瑞（Gerard Dorey）2010年訪台，並推動台灣每年參展的代表團總顧問賴作松向記者說，台灣參展12年，是最大的代表團。「大家都認為台灣的科技很棒，能把高科技結合環保、衛生、安全。對人類發明的貢獻，台灣是有優勢的。」

擔任評審團主席15年的拉維尼耶（René Lavergne）在接受中央社訪問時說：「我們很開心有台灣的參與，也很欣賞台灣的發明，因為它們擁有雷平發明展的精神，也就是要以發明服務日常生活。所有評審都在台灣作品中看到創辦人的精神。」

「和其他代表團偏工業化且難以被市場應用或驗證的作品不同。台灣的發明很好理解與評估，所以我們很喜歡台灣代表團，因為他們帶來的，正是我們在尋找的。」

1901年巴黎警察局長雷平（Louis Lépine）為增加法國創意製造商的競爭力，舉辦「巴黎玩具與物件展」，翌年改名為「雷平發明展」，中文習慣翻為巴黎國際發明展。

全球成千上萬件發明物每年齊聚巴黎展覽與競賽，共同推動科技創新與發明。過去121年間，原子筆（圓珠筆）、可攜式吸塵器、蒸氣熨斗、電動輪椅等發明都在這項競賽中嶄露頭角。（編輯：郭中翰）1110509

巴黎國際發明展與國際博覽會攜手舉辦，吸引世界遊客參與。美國國際氣候組織R20的薩班（Michèle Sabban）對絲瓜絡作品非常有興趣。台灣廠商以絲瓜絡代替氣泡布，並當作鞋撐及鞋墊，低碳足跡。（徐捷中提供）中央社記者曾婷瑄傳真 111年5月9日

李蘊琪（左）、李依珊（左2）以兼具降溫及空氣淨化之水幕的公車站牌獲得金牌，此設備可降低夏天公車站溫度，又可淨化汽車排放的廢氣，改善都市環境品質。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月9日

王仁宗（左）以LED水下集魚燈獲得今年巴黎國際發明展金牌，發明將有助於遠洋漁業作業，也因LED燈管而減少對環境傷害。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年5月9日