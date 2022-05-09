國道客運釀部分路線停駛 王國材提聯合派遣

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對於多家國道客運規劃部分路線因疫情影響停駛，交通部長王國材9日表示，除了貸款額度將增加到10億元，部分路線也可用聯合派遣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北9日電）受到COVID-19疫情影響，多家國道客運規劃部分路線停駛。對此，交通部長王國材表示，協助業者部分，除了貸款額度將增加到10億元外，部分路線也可用聯合派遣方式。

立法院交通委員會今天邀請王國材等官員就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。

王國材會前接受媒體聯訪針對多家國道客運考慮停駛部分路線指出，近期包含國光客運、統聯客運及首都客運都有提出困境，在1個月前就已經有協助方案，貸款額度也將從新台幣5億元增加到10億元。

王國材表示，疫情期間客運運量降了3成左右，希望透過路線優化，或者北高等運量不高的路線可以用聯合派遣的方式，他也已經安排5月17日下午會與所有業者座談。

公路總局指出，本週也已經安排與業者開會，要聽取業者的相關訴求，目前除了新竹客運有提出停駛34條路線外，其他業者並沒有提出明確停駛路線，而業者提出的現金流部分，也朝貸款額度增加方向進行。

公路總局表示，相關要點預計本週可以報交通部，最快可望在5月底前對外公告。

另外，外界憂心類火車將成為常態，王國材指出，類火車在五一勞動節演練，希望備而不用，但一定會優化，當作環島鐵路應變計畫的一環。

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近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升高，根據交通部報告，因應疫情需要，已經整備桃園、松山及高雄等機場防疫車隊約1050輛，地方防疫車隊約1659輛，將會在確保服務量能符合需求的原則下，彈性調整防疫車隊數量及調度方式。

防疫旅館部分，截至4日全台防疫旅館共有2.65萬房，使用率約為63.25%，也將持續掌控量能，督導各縣市政府落實設置及管理規範。（編輯：戴光育）1110509