教團憂高中校長遴選喬志願 教部：納入修法研議

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（中央社記者許秩維台北9日電）全教總今天表示，教育部應盡速修正遴選作業程序，避免公立高中校長遴選喬志願鑽漏洞。教育部回應，將持續蒐集各方意見，適時納入日後修法研議。

全國教師工會總聯合會發布新聞稿指出，依照「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」規定，公立高中校長遴選會辦理校長遴選的審議作業期程分為「延任及連任」、「轉任」、「新任」。

全教總指出，為尊重校長選填學校的意願，教育部國教署允許校長可選填1個志願，但只要校長轉任數小於等於出缺學校數，就極可能被「喬」成1個校長只填1校，這種喬志願鑽遴選辦法漏洞的模式，將戕害出缺學校的權益。

為杜絕這種投機的不良風氣，全教總建議教育部盡速修正遴選作業程序，將原來作業期程3階段改為2階段，將「轉任」、「新任」合而為一，讓轉任校長、優秀主任、非國教署學校的其他縣市校長皆可參加校長遴選，才能兼顧校長選填意願，並保障學校選擇校長的權益。

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教育部透過文字回應，現職校長參加遴選的選填學校屬於個人意願表達，而校長遴選委員會的職權是本於公平、獨立立場，為學校選擇合適領導人才，若校長僅選填1所學校，於遴選會中未獲同意連任或轉任，該校長依高級中等教育法規定，可選擇退休、參加新任校長遴選或回任教師。

教育部提到，依高級中等教育法規定，參與遴選的現職公立高中校長應接受辦學績效考評，考評結果績效優良者，可在同一校連任1次或優先遴選為出缺學校校長，相關遴選作業僅為使校長遴選順序明確；為維持校園穩定，並為學校遴選適任優秀校長人選，對於遴選作業順序，教育部將持續蒐集各方意見，適時納入日後修法的研議。（編輯：管中維）1110509