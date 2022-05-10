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水氣偏多悶熱 各地可能有局部短暫陣雨

2022/5/10 08:20
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（中央社台北10日電）中央氣象局指出，台澎金馬多為水氣偏多而悶熱天氣，各地可能有局部短暫陣雨，留意午後西半部地區及其他山區有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，今天風向轉為偏南風，台澎金馬大多為水氣偏多而悶熱的天氣，各地可能有局部短暫陣雨，從中南部先發展出來的對流雲系將隨著風向往北移動，應特別留意午後西半部地區及其他山區有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，夜晚清晨各地低溫約攝氏21至23度，白天預測高溫東半部為28、29度，西半部可達30至32度，體感暖溼而悶熱。

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根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場轉為東南風，南部地區位於迎風面，擴散條件好轉；竹苗以北部地區位於下風處，污染物稍易累積；西半部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；夜晚至清晨中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1110510

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