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小於1歲或大於70歲確診 桃市府優先關懷

2022/5/10 10:42（5/10 11:03 更新）
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（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園市長鄭文燦今天說，明天起實施「長者幼兒PCR三合一綠色通道」，核酸檢測（PCR）採檢、醫師看診及拿藥一次到位，免收掛號費；小於1歲或大於70歲確診，將先致電關懷。

鄭文燦上午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會時表示，桃園截至上午10時，預計有7006例本土個案。

「長者幼兒PCR三合一綠色通道」部分，鄭文燦說，提供75歲以上長者、3歲以下幼兒優先處理方案，上午在桃園區中路採檢站、下午在中壢區龍岡採檢站，掛號費以公費支應，如果實施效果良好，考慮擴大。

鄭文燦表示，確診通報年齡小於1歲或大於70歲，桃園市政府衛生局會先致電關心是否有就醫需求，並立刻指派醫院進行醫療關懷服務，醫療院所一定會在3天內為個案線上服務。

他說，因應防疫，桃市府今年1月到4月採購33.5萬劑快篩，5月追加購買45萬劑，提供確診者同住親友等符合防疫採檢條件者使用；桃園預計還需60萬劑，中央流行疫情指揮中心昨天配賦12萬劑，預計今天再配賦10萬劑。

此外，鄭文燦表示，11日、13日及14日將開設26處社區疫苗接種站，提供不限第1、2、3劑、免預約接種服務，3天都可施打莫德納（Moderna）疫苗（18歲以上），13日、14日增加提供高端疫苗（20歲以上）；60歲以上長者（原住民族50歲以上）可搭愛心計程車往返，完成接種後可領取新台幣700元禮券及桃園好米。（編輯：李明宗）1110510

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