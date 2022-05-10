專案教師未獲續聘 弘光科大遭地院判違法

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台灣高等教育產業工會10日召開記者會，公布台中地方法院日前的判決，判決認定弘光科技大學不續聘專案教師黎東碩（右2）確屬違法。高教工會認為，這是台灣高教第1個大專專案教師勝訴案例。（高教工會提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月10日

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（中央社記者許秩維台北10日電）高教工會今天表示，專案教師黎東碩遭弘光科技大學不續聘，提起民事訴訟，台中地方法院判決學校隨意不續聘屬違法解僱，這是這類案件第1個勝訴；但校方表示，已提出上訴。

自2019年8月起於弘光科技大學任職的專案教師黎東碩，被弘光校方於2020年8月以「聘約到期」為由不續聘。黎東碩在台灣高等教育產業工會支持下，向台中地方法院提民事訴訟，訴求確認解僱違法。

高教工會今天召開記者會，公布台中地方法院日前的判決，判決認定弘光科大不續聘黎東碩確屬違法。高教工會認為，這是台灣高教第1個大專專案教師勝訴案例。

弘光科大校方透過通訊軟體告訴中央社記者，「學校教師聘任皆依相關辦法辦理，黎姓前技術教師案件已進入上訴程序，尚未定讞，交由司法公正審理，學校不宜置評。」

高教工會組織部主任林柏儀指出，各大專謠傳「專案教師無法律保障」、「學校可恣意決定是否續聘」，導致不少學校進用1年1聘的「專案教師」，109學年度大專專案教師已多達3747人，幾乎取代新進編制內教師員額，不少專案教師同時肩負教學、行政、輔導、研究等工作。

林柏儀提到，黎東碩認為專案教師隨意遭學校不續聘並不合理，提起民事訴訟，訴求確認解僱違法；台中地方法院於今年4月做出判決，認為專案教師雖屬編制外聘用，但在教學以外，有從事行政、服務等工作，就適用勞基法，且若從事持續性業務，隨意不續聘屬違法解僱，因此確認聘僱關係存在，學校應讓教師恢復原職。

代理此案的律師楊貴智表示，過去大專專案教師陷入「非勞非教」的困境，受雇於私立大專的黎東碩同時負擔教學、行政工作，台中地方法院根據勞動部函釋認定，私校老師同時兼具教學、行政等職務，被認定是勞工，可適用勞基法 ，也為專案教師權益畫下重要的里程碑。

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黎東碩指出，自己在教學上非常投入，學校卻以教學不力為由不續聘，讓他難以接受，因此站出來捍衛自己的權益，經過近2年時間終於勝訴；他更呼籲大專「不能非法解雇、用完就丟」，為了節省人事成本，踐踏專案教師的權益。

高教工會也呼籲，勞動部應修正現行函釋，將大專編制外教學研究人員納入勞基法適用對象；勞動部對現行已適用勞基法且並非僅從事教學工作的編制外教師，應通函各校依法保障，並進行專案勞動檢查。（編輯：陳清芳）1110510