國民黨質疑唾液快篩涉圖利 食藥署反駁

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北11日電）國民黨質疑衛福部去年以資料不全為由，駁回40件唾液快篩進口，疑涉圖利。食藥署長吳秀梅強調，審查程序、標準均公開透明且一致；衛福部長陳時中則強調絕無圖利。

國民黨文傳會副主委徐弘庭今天表示，去年6至12月間，有40件申請唾液快篩專案進口案，但都被衛福部以資料不齊全結案駁回，僅福又達公司在今年獲得申請，請衛福部長陳時中說清楚，這是否有圖利及人謀不臧。

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，疫情發生以來，無論快篩試劑、疫苗等都有很多廠商提出申請，食藥署有些通過、有些駁回、有些要求補件，強調國家有國家的審查方式，但絕對沒有圖利。

食藥署長吳秀梅指出，目前有10多家廠商正在申請專案進口唾液快篩試劑，但要求的文件都還沒補齊。她表示，食藥署主要要求業者提出品質、效能等技術性資料，或提出和台灣審查標準一致國家的核准資料，但很多申請案資料都不足，只要申請廠商儘速補件，食藥署就會儘速審查。

食藥署也發布新聞稿，強調對於COVID-19檢測試劑專案核准的程序、標準均公開透明且一致，早在去年就公開檢測試劑產品相關審查參考文件，國內也有數家廠商提出家用唾液檢驗試劑申請，都在審查辦理中。

據食藥署統計，截至5月11日，已核准超過200件檢測試劑產品專案製造、輸入。

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食藥署指出，4月29日核准專案輸入的COVID-19唾液抗原檢測試劑已於今年2月10日經澳洲核准上市，考量澳洲官網公布的審查標準與台灣要求一致，經確認產品安全、效能及品質後，予以核准。

至於外界質疑福又達販售的唾液快篩比國外貴，陳時中說，快篩試劑買賣是自由市場機制，除非政府徵用會訂定價格，目前國內取得快篩管道多元，民眾如果覺得價格不合理就不要買。（編輯：吳協昌）1110511