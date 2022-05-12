台灣鳳梨首次供日本學童營養午餐 逾6千師生享用

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）農委會農糧署今天發布新聞指出，台灣鳳梨首次供應作為日本學生營養午餐水果，今、明2天提供日本茨城縣笠間市及大洗町共9間學校、估計超過6000名以上師生享用。

農糧署並說，參與這次活動的日本學校說明，餐盤裡的台灣鳳梨香氣濃郁，立刻吸引學生的目光、好奇心，入口後一口接一口、讚不絕口，對台灣鳳梨的評價是纖維細緻、香甜多汁，還說回家一定要再請父母購買全家一起享用。

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農糧署說明，日本對學校午餐食材嚴格把關，校園午餐水果80%是國產；108年起，農委會與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，持續進行食農教育及文化交流，促進日本學生認識台灣水果，進而喜歡台灣水果。

農糧署統計，去年台灣鳳梨深獲日本消費者高度評價與大力支持，今年截至5月11日，鳳梨外銷日本已達1萬5593公噸，較去年同期1萬736公噸增加45%；已在日本消費市場打開知名度，今年茨城縣笠間市最大的連鎖超市「霞」等通路也販賣台灣鳳梨。（編輯：陳政偉）1110512