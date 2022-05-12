陳時中感謝護理師貢獻 盼撐過關鍵一役

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北12日電）COVID-19疫情嚴峻，醫護首當其衝。今天是國際護師節，指揮中心指揮官陳時中表示，感謝護理人員過去2年貢獻，台灣正處於關鍵一役，盼打起精神，「大家辛苦了」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，根據中央流行疫情指揮中心統計，1月以來累計確診病例突破47.8萬例，大量輕症及無症狀患者居家照護，醫療需求大增。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前居家照護遠距醫療有很多管道，建議民眾使用自己最熟悉的管道就好，才不會混淆，指揮中心也會逐步強化看診效率，強化民眾和護理人員、醫療機構聯繫管道。

陳時中指出，5月12日是國際護師節，相信護理人員在這2年抗疫過程中都特別辛苦，如今台灣正處於關鍵的一役，未來幾週採檢、確診、居家照護壓力將大增，盼醫護打起精神，指揮中心絕對會記得大家的辛苦和貢獻，「謝謝，大家辛苦了」，也祝護理師們護師節快樂。

桃園市機師職業工會日前集結到指揮中心前抗議，強調過去2年的生活不是派飛就是檢疫，造成多名機師猝逝、罹癌，要求以篩代檢。

陳時中說，對於機組員處境以及對國家的貢獻表示感謝，以往機組員因受到高度關心而引發社會對立，目前實施3+4檢疫也已開放一人一室，都按照他們希望的方式進行，也盼機組員多配合、減少社會對立。

根據統計，昨天全台共接種7萬6048劑COVID-19疫苗，累計接種5336萬4771劑，第1劑人口涵蓋率85.54%、第2劑80.64%、第3劑62.32%、基礎加強劑接種率0.84%。

為強化健保財務狀況，衛福部原訂於5月15日實施健保部分負擔新制，做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用都喊漲，但因5月中疫情將迎來高峰，陳時中日前宣布暫緩實施。

今天傳出部分負擔擬延後至7月、8月再實施，陳時中表示，目前僅確定延後實施，至於實施日期沒有既定時間表。（編輯：管中維）1110512