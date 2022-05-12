江啟臣反映台中學校快篩不足 教育部：已發9萬餘劑

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（中央社記者陳至中台北12日電）國民黨籍立委江啟臣今天指出，台中基層學校反映快篩試劑不足。教育部指出，第一批配發台中市6萬餘劑，以居隔人數2萬餘人計算，每人2劑夠用，11日又再配發3萬餘劑備存。

江啟臣今天在臉書指出，中央流行疫情指揮中心日前宣布，將提供國小到高中學生每人2劑公費快篩，但他接獲台中市基層學校反映，許多確診人數較多的學校已面臨不足的窘境，教育部卻推給地方，要學校間自行互相支應。

教育部今天傍晚發出新聞稿澄清，2日首批配發台中市6萬3024劑，以2日到9日台中市高中以下師生居家隔離人數2萬2952人計算，每人2劑足夠運用。另外，11日也再配發3萬1200劑給台中市，當作備用存量。

教育部指出，公費快篩並非以「普發」方式進行，而應作為備用物資，做最有效的運用。會持續向指揮中心爭取快篩，全力支應學校防疫物資。

教育部長潘文忠今天上午在立法院教育及文化委員會備詢時提到，已累計爭取100萬劑快篩試劑，分批陸續配送到各校。指揮中心已說明，會大量補充國內的快篩數量，相信到暑假時，會有更多試劑發放到學校。

教育部於2日、4日以各縣市師生數的10%計算，再參酌縣市疫情狀況，共在全國配發70萬劑快篩。10日另再配發30萬劑，作為第一批備用存量。（編輯：唐聲揚）1110512