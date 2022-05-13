教育部推青年創新創業計畫 75團隊獲補助50萬元

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教育部青年發展署13日公布111年度「U-start創新創業計畫」第一階段獲補助團隊名單，國立高雄科技大學「敲打細胞」團隊嘗試以細胞破碎技術，清除廢水廠產生的生物性有機污泥，解決淨水廠中藻類優養化現象。（青年署提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年5月13日

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（中央社記者陳至中台北13日電）教育部青年發展署今天公布111年度「U-start創新創業計畫」通過第一階段名單，共有75團隊獲得新台幣50萬元的基本開辦費和輔導費，後續將接受為期6個月的育成。

青年署發布新聞稿指出，U-start計畫鼓勵青年跨領域合作，勇於實踐創意想法，第一階段有製造技術類14隊、創新服務類30隊、文創教育類17隊、社會企業類14隊獲選。

獲選團隊多是從生活周遭出發，透過技術或創意構想，解決社會中的大小問題。高雄科技大學「敲打細胞」團隊，就嘗試以細胞破碎技術，清除廢水廠產生的生物性有機污泥，解決淨水廠中藻類優養化現象，還進一步從被敲碎的藻類中，萃取出葉綠素、葉黃素。

海洋大學PRAWNtech團隊，因成員家中經營養蝦場，發現污染物的排除最耗錢耗工。他們打造出一款養殖場專用的水下掃地機器人，透過人工智慧辨識、排除污染物，降低疾病的發生率。

清華大學Researchain團隊，嘗試打造出一套新的學術發表制度，透過去中心化的模式，打破少數出版商壟斷的現狀，避免論文發表後，被迫將版權無償轉讓給出版商，後續還要付費才能下載。

青年署指出，通過第一階段團隊，將進駐各校育成單位接受6個月的輔導，如果成功成立公司，可再爭取最高100萬元的創業基金。（編輯：管中維）1110513