全聯擴大快篩試劑門市 北北基桃以外門市下午開賣

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（中央社記者曾智怡台北13日電）COVID-19疫情延燒，每日新增本土病例持續攀高，家用快篩需求居高不下。全聯今天表示，下午1時起在北北基桃以外、有藥商執照許可門市，陸續開賣「基因巴帝居家用新冠病毒抗原快篩檢測套組2入」，每盒售價新台幣380元。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，進入廣泛社區流行，本土病例及中重症個案仍在上升，民眾對家用快篩需求快速增加，藥局、量販賣場的快篩試劑，只要一進貨，便火速銷售一空。

全聯今天表示，除北北基桃有藥商執照許可門市持續販售「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」外，也在今天下午1時起，於北北基桃以外有藥商執照許可門市，陸續販售「基因巴帝居家用新冠病毒抗原快篩檢測套組2入」，每盒售價380元，首批限量1萬8810盒，售完為止。

全聯補充，宜蘭、花東地區則是明天開始陸續販售，離島門市不販售。

為滿足民眾龐大需求量，政府另有協調快篩試劑廠商供貨至8大通路，販售家用快篩試劑，每人限購1劑，並會每天補貨。8大通路包含統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK等4大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美聯社等通路，販售範圍為疫情發展較快的北北基桃地區。（編輯：潘羿菁）1110513