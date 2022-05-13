負面聲量一個月增4成 陳時中：不覺得委屈

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指揮中心指揮官陳時中負面聲量在一個月內增加4成。他13日表示，現在還是努力控制疫情，不會覺得委屈。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北13日電）快篩試劑缺貨引發民眾不滿，根據一項網路調查，指揮中心指揮官陳時中負面聲量在一個月內增加4成。陳時中今天表示，現在還是努力控制疫情，不會覺得委屈。

本土疫情延燒，縱使指揮中心實施快篩實名制，快篩試劑仍一劑難求，引發民眾不滿。有媒體報導指出，陳時中網路負面聲量在一個月內增加4成，好奇他是否感到委屈。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，約百名計程車駕駛今天下午分別到中央流行疫情指揮中心及交通部陳情，盼能以篩代隔及給予紓困補助。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，會請交通部討論計程車駕駛以篩代隔，如果是居家隔離對象也會發放快篩試劑，但如果數量要比別人多，則要向主管機關反應。

陳時中說，現在還是努力控制疫情，不會覺得委屈。

另外，部立桃園醫院有人員投訴加班情況嚴重，卻沒領到津貼。陳時中說，津貼會趕快來發，很多醫護加班都很辛苦，但相信待遇不會不好。（編輯：屈享平）1110513