更多編輯台推薦新聞：
南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土8萬5310例 增183例中重症、41死
首頁 / 生活

連日雨後菜價持續上漲2天 農糧署重申會回穩

2022/5/18 13:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北18日電）5月中旬連日下雨，台北果菜批發市場昨天開市交易均價每公斤新台幣33.2元，較前個交易日貴2.6元；今天再漲2.2元、為35.4元。農糧署重申，農損不大，供應充足，價格會回穩。

5月中旬連日降雨，台北果菜批發市場本週（17日）開市首日，農委會官網顯示，昨天整體蔬菜交易均價每公斤33.2元，比15日貴2.6元、漲8.7%。今天再漲2.2元，達35.4元，已是合理利潤區間每公斤25到35元的上限。

農委會農糧署副署長姚志旺接受電話訪問時說，其實蔬菜供應充足，5月中旬連日下雨真的沒有造成太大影響，且17日天氣已經放晴，產區採收意願也很高，供應不會有問題。

他說明，除了市場預期心理讓昨天開市價格小漲，其次，因為防疫規範有落實，承銷人可以順利進到批發市場喊價交易，所以今天交易均價又再上漲點。

他重申，不過在整體蔬菜供應充足下，天氣也放晴了，交易均價會逐步回穩的，不用太擔心。

台北果菜批發市場昨天整體蔬菜交易量1424.977公噸，今天1434.646公噸，都比15日的1203.679公噸還要多。

而本週連鎖通路一顆高麗菜約120元，傳統市場則是1台斤45元、每顆2.5台斤也約120元。（編輯：張芷瑄）1110518

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族