連日雨後菜價持續上漲2天 農糧署重申會回穩

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）5月中旬連日下雨，台北果菜批發市場昨天開市交易均價每公斤新台幣33.2元，較前個交易日貴2.6元；今天再漲2.2元、為35.4元。農糧署重申，農損不大，供應充足，價格會回穩。

5月中旬連日降雨，台北果菜批發市場本週（17日）開市首日，農委會官網顯示，昨天整體蔬菜交易均價每公斤33.2元，比15日貴2.6元、漲8.7%。今天再漲2.2元，達35.4元，已是合理利潤區間每公斤25到35元的上限。

農委會農糧署副署長姚志旺接受電話訪問時說，其實蔬菜供應充足，5月中旬連日下雨真的沒有造成太大影響，且17日天氣已經放晴，產區採收意願也很高，供應不會有問題。

他說明，除了市場預期心理讓昨天開市價格小漲，其次，因為防疫規範有落實，承銷人可以順利進到批發市場喊價交易，所以今天交易均價又再上漲點。

他重申，不過在整體蔬菜供應充足下，天氣也放晴了，交易均價會逐步回穩的，不用太擔心。

台北果菜批發市場昨天整體蔬菜交易量1424.977公噸，今天1434.646公噸，都比15日的1203.679公噸還要多。

而本週連鎖通路一顆高麗菜約120元，傳統市場則是1台斤45元、每顆2.5台斤也約120元。（編輯：張芷瑄）1110518