NCC提有線電視區塊化方案 最快5月底召開公聽會

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（中央社記者蘇思云台北18日電）NCC規劃把頻道分成8大類、以3位數編碼，今天提出「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」兩個方案，一是採取雙軌制、二是一步到位制，預計5月底、6月初召開公聽會徵詢意見。

有線電視系統有所謂「基本頻道」，多數民眾較為熟悉的新聞台、綜合台都屬於基本頻道，通常這些頻道位在100頻位前，頻道位置、分潤都較好，但許多新頻道因為是後進者，往往只能在100頻位後，難以競爭，業界部分聲音認為，有線電視已經全面數位化，推動區塊化方案有助新頻道加入，可避免上下架爭議、讓產業不再是一灘死水。

立法院交委會先前要求國家通訊傳播委員會（NCC）在6月底前提出頻道區塊化的解決方案，NCC研議1年多，今年已召開6場「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」座談會，分別徵詢頻道業者、有線電視系統業者、學者專家意見後，今天初步提出2個方案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，頻道號碼規劃改為3位數，區分成八類型區塊，目前暫定1字頭為法定必載、兒少等闔家觀賞頻道，3是綜合頻道，5是新聞頻道，6是電影頻道，7是體育頻道，8是戲劇、宗教頻道，9是其他類型（成人頻道、音樂頻道等），購物頻道則穿插在每個區塊中間。

翁柏宗解釋，如果民眾如果想看頻位56台的TVBS，在第一案中，前100頻位維持舊制，與區塊化新制實體雙軌並存，民眾按56，或者加上新聞頻道識別碼後的556，都可以看到TVBS，設定過渡期約2到3年，避免消費者因收視習慣找不到頻位。

第二案中採取一步到位方式，翁柏宗表示，前100頻道採取虛擬雙載方式，也就是民眾如果按56，系統會自動跳到556頻位收看，不過，系統上會有一些技術需要克服。

翁柏宗表示，區塊化議題牽涉層面廣泛，從先前座談會意見來看，有線電視系統業者多數認為要有配套，頭端需要升級與經費補助等，既有頻道、新頻道業者自然也有不同聲音。公民團體中有些年輕族群覺得方案沒問題，但也有年長者認為不方便。

由於對產業界影響大，相關方案未來是否可能法制化落地，翁柏宗表示，NCC對相關方案並沒有特定立場，目前重點是先對外徵詢意見，如果外界都認為這是趨勢，取得共識就能水到渠成。

NCC表示，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會也提供「2碼+3碼，共好五贏」方案供各界參考，預定所有方案都會在公聽會徵詢各界意見。（編輯：潘羿菁）1110518