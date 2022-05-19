COVID-19死亡率持續升 陳時中盼不超過千分之1

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指揮中心指揮官陳時中預估，國內染疫死亡率可能持續往上走，不希望超過千分之1，籲民眾儘速接種疫苗。圖為民眾到台北市立聯合醫院中興院區篩檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北19日電）國內今天單日新增59例COVID-19死亡病例，創下史上新高，指揮中心指揮官陳時中預估，國內染疫死亡率可能持續往上走，不希望超過千分之1，籲民眾儘速接種疫苗。

陳時中近期不斷在疫情記者會強調，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例母數越來越多，重症、死亡隨之增加，「這是可想像的」。但有學者指出，最近2、3週，國內醫療量能不足，70歲以上確診長者死亡率高於近5年同期背景值，帶來「超額死亡」。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，COVID-19對於長者的威脅不用比較就知道，這是疾病就會造成一定比例死亡，和背景值比較意義不大。

據指揮中心統計，以今年本土疫情分析，一開始死亡率落在萬分之3至萬分之3.3，現階段約為萬分之4，陳時中表示，致死率會持續往上走，不希望超過千分之1。

另外，針對中央與地方第一線防疫，民進黨副秘書長林鶴明在節目點名雙北市長，防疫相關問題打電話就能解決，新北市長侯友宜今天上午回應此事表示，這段時間打給指揮中心無數次，但問題都沒有解決。

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對此，陳時中強調，無論縣市首長、衛生局長都會直接與他聯絡，都會仔細聆聽，並找解決方案，有些可行、有些不可行。他舉例，侯友宜在日前新北案例不斷增加時，提出希望盡快試辦居家照護，地方反映不到一週就即時做出回應。

陳時中再以「快篩陽性是否可判定確診」舉例，多次強調沒醫師診斷，快篩陽性即確診恐會有權利義務問題，但新北堅持快篩陽判定確診。地方有意見，指揮中心會考量全國情形，和衛生局跟首長視訊討論，選擇最大公約數並加上專家認定執行。不能為了減輕前端壓力，可能造成後端壓力增加。（編輯：陳政偉）1110519