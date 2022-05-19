更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

花蓮國中9年級 23日至25日採遠距教學

2022/5/19 18:49（5/19 18:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏今天指出，考量COVID-19疫情及國中9年級教育會考後並無新課程，9年級23日至25日暫停實體課程，改遠距教學，26日因安排接種疫苗需到校。

花蓮縣政府教育處今天發布新聞稿指出，國中教育會考將於21日、22日舉行，花蓮考區共2711人報名，分別為花蓮女中、花蓮高中、光復商工及玉里高中應試，每試場調降為36名考生，共設置94間試場。

花蓮縣政府教育處指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，國中9年級學生考前一週暫停實體課程，調整為線上教學，考量部分家長與學生需求，對於仍須到校的學生，學校會提供規劃與照顧。

花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏下午接受媒體採訪指出，國中、小學生原則上實施實體授課，學生確診停課依教育部規定執行。

翁書敏指出，考量國中9年級會考後沒有新課程，23日至25日暫停實體課程，改為線上教學，26日起配合疫苗施打，學生要到校，其餘年級維持實體課程。（編輯：謝雅竹）1110519

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族