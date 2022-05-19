花蓮國中9年級 23日至25日採遠距教學

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏今天指出，考量COVID-19疫情及國中9年級教育會考後並無新課程，9年級23日至25日暫停實體課程，改遠距教學，26日因安排接種疫苗需到校。

花蓮縣政府教育處今天發布新聞稿指出，國中教育會考將於21日、22日舉行，花蓮考區共2711人報名，分別為花蓮女中、花蓮高中、光復商工及玉里高中應試，每試場調降為36名考生，共設置94間試場。

花蓮縣政府教育處指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，國中9年級學生考前一週暫停實體課程，調整為線上教學，考量部分家長與學生需求，對於仍須到校的學生，學校會提供規劃與照顧。

花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏下午接受媒體採訪指出，國中、小學生原則上實施實體授課，學生確診停課依教育部規定執行。

翁書敏指出，考量國中9年級會考後沒有新課程，23日至25日暫停實體課程，改為線上教學，26日起配合疫苗施打，學生要到校，其餘年級維持實體課程。（編輯：謝雅竹）1110519