吳德榮：22日起鋒面徘徊 注意雨勢

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（中央社記者余曉涵台北20日電）氣象專家吳德榮表示，22日至26日滯留鋒在台灣附近徘徊，其中22日到23日的結構鬆散，影響以午後為主：24日結構紮實影響範圍擴大，短延時強降雨機率增。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天南來水氣增多，大氣不穩定，南部及東半部有局部陣雨或雷雨，中部以北近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，各地白天舒適微熱、早晚稍涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。

吳德榮指出，22日至26日「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊，雖然22日到23日「滯留鋒」結構比較鬆散，仍有激發「對流胞」的機率，影響範圍相對較小、時間較短，且以午後的機率較高。

吳德榮說，24日到26日「滯留鋒」結構比較紮實，發展「對流胞」的機率更為提高，影響範圍擴大，應注意「對流胞」所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

氣溫方面，吳德榮指出，期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨時則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮表示，最新歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，27日至29日「滯留鋒」仍在台灣附近徘徊，強降雨的威脅還存，其他國家（美、加）模式的最新模擬顯示，也未脫離多雨的型態，但其間有不小的差異，應繼續觀察。（編輯：戴光育）1110520