COVID-19本土病例數再創新高？ 陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北20日電）國內COVID-19疫情延燒，昨天本土新增逾9萬例創新高，預估1週內達高峰。有關今天國內疫情、口服藥開立、醫療量能等狀況，指揮中心指揮官陳時中下午2時將開記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天本土病例首度單日突破9萬例大關，新增59人死亡，雙雙創史上單日新高。

重症個案當中新增今年第7例兒童重症，個案是1名4歲女童、沒有慢性病史，發病當天出現發燒、咳嗽症狀，經家長帶到急診後，開始出現全身抽搐，院方立即收治，住院檢查發現併發腦炎多重器官異常，病程相當快速，為國內第3例併發腦炎重症兒童，所幸及時送到急診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，一旦孩子出現抽搐、意識不佳都可能與腦炎有關，另像是呼吸困難、胸凹、唇色發白發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等，都需要緊急打119送醫，尤其5歲以下幼兒風險更高。

國內醫療量能方面，陳時中表示，目前台北市與新北市的專責與負壓病房空床率約30%、北區約40%、整體約50%左右，雙北的病床確實相對少，但會透過區域聯防進行調配，強調沒有醫療崩潰的問題。

陳時中坦言，隨著本土病例增加，染疫死亡率可能持續攀升，但希望不超過千分之1，呼籲民眾盡速接種COVID-19疫苗。

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據統計，昨天共開立3606人份COVID-19口服抗病毒藥物，其中輝瑞Paxlovid共3091人份、默沙東「莫納皮拉韋」515人份；今年以來累計開立1萬8751人份，包括1萬4419人份Paxlovid及4332人份莫納皮拉韋。

指揮中心預估本土疫情將在1週內達高峰，北中南高峰時間不同，7月可否回歸正常生活仍待觀察；因應境外移入病例持續降低，6月初擬推行落地採檢新制，舒緩檢驗量能。（編輯：戴光育）1110520