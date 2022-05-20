早安世界》拜登亞洲行將宣布啟動印太經濟架構 美參院過半議員籲納台灣
拜登亞洲行將宣布啟動印太經濟架構 美參院過半議員籲納入台灣
美國總統拜登將於20至24日訪問韓國與日本，這是他在去年一月上任之後首訪亞洲。白宮國安顧問蘇利文18日表示，拜登將在東京宣布成立由美國主導的多邊經濟組織印太經濟架構。到時日本首相岸田文雄將到場，澳洲、東南亞、東北亞領袖也將視訊與會。台灣多次表達希望參與，美國參院兩黨外交領袖18日帶領50名參議員聯名致函拜登，呼籲把台灣納入印太經濟架構。經濟部長王美花也表示，經濟部有直接管道可與美方溝通，會一步步進行。（看完整報導）
北中南疫情高峰估不同期 李秉穎：台灣9月有望正常生活
國內19日單日新增首度突破9萬例，有191例中重症，包括55例重症，另有59人死亡，2020年COVID-19疫情爆發至今，台灣已累計超過100萬例本土個案。台灣正緩步走在「與病毒共存」路上，各界持續關注何時可望回歸正常生活。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞19日表示，雖未來一週疫情會達高峰，但北中南高峰時間不相同，防疫措施仍須維持一段時間。台大感染科醫師李秉穎指出，亞洲國家疫情多如丘陵、時高時低，讓醫療量能不致崩潰，但會拖延較久，他預估6月中疫情有望降溫，但恐怕要到9月才能恢復正常生活。（看完整報導）
兒童併發腦炎重症已3例 出現抽搐、意識不佳等6症狀快送醫
國內19日新增一名4歲女童確診COVID-19合併腦炎，截至目前累計3例兒童併發腦炎重症病例。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，以這名重症女童病程分析，進展相當快速，發病當天就出現抽搐症狀，幸好及時送到急診，他特別再次提醒家長一定要留意居家照護的確診兒童，尤其是5歲以下幼兒，若出現抽搐、意識不佳現象，恐怕是併發腦炎的前驅症狀。（看完整報導）
指揮中心統計：未打疫苗者 死亡率為打滿3劑者6倍
疫情指揮官陳時中19日表示，打COVID-19疫苗依然是重要的事，國內資料顯示，沒打疫苗者與打過3劑疫苗的染疫死亡率約6比1，打滿3劑疫苗後即使染疫，重症風險也會大幅降低，且死亡率較未打疫苗者降低83%。另外，部分職業確診康復者容易再接觸病例，如醫護人員等，指揮中心說明，曾確診個案在距當次確診發病日後3個月內再次接觸到診個案，若未出現COVID-19相關症狀，無須匡列為接觸者。（看完整報導）
韓國6月起重新發放商務、旅遊簽證 百國民眾入境日本可望免篩檢隔離
韓國因疫情停止對外籍觀光客發放短期訪問簽證及電子簽證至今逾2年，韓國法務部19日宣布，6月1日起將放寬短期簽證發放規範，一般國家公民皆可以商務活動、旅遊等目的申請短期訪問簽證，最多可停留90天。日本政府也正協調鬆綁邊境政策，目前方案傳出有意以入境時病毒篩檢陽性率高低，將所有國家或地區分為3種，入境檢疫陽性率最低的國家或地區人士，不論有無接種疫苗，在入境日本時將不再需要接受病毒篩檢及隔離，預料包括美國在內約100個國家將成適用對象。（看完整報導）
北韓累計近200萬人染疫 傳已派機赴中國領取援助物資
北韓19日通報單日新增26萬2270起COVID-19疑似病例，累計染疫人數逼近200萬。由於北韓缺乏病毒檢測和其他醫療資源，因此確切疫情恐比官方數據嚴重。南韓媒體報導，平壤已派遣3架全國最大的貨機飛往中國領取醫療補給品，以協助對抗迅速擴散的疫情。（看完整報導）
紐時：土耳其官員透露 欲以3條件換取芬蘭瑞典入北約
芬蘭與瑞典申請加入北約面臨土耳其阻撓。土耳其官員向紐約時報透露3個條件將可換取土國同意：北歐需斬斷對庫德族的支持、解除對土武器禁令，以及美國重新讓土耳其加入F-35戰機計畫。前土耳其外交官歐爾根表示，他認為土耳其最終還是會放行，只是該要的甜頭要拿到。（看完整報導）
歐洲逾30國1500多名議員致函挺台參與WHO 烏克蘭也在列
第75屆世界衛生大會（WHA）即將在22日登場，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」各國共同主席18日聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞，「強力提倡」讓台灣參與世界衛生大會（WHA）與世衛組織的所有機制。連署者包含歐洲議會在內，總計有來自30幾個國家的1504位歐洲議會與國會議員，其中新增支持者包括來自烏克蘭的國會議員。外交部表示，相較去年歐洲議會及29國國會共有1084位議員連署致函，今年人數大幅成長，充分顯示支持台灣參與WHO是橫跨全歐洲各國國會及理念相近陣營跨黨派的高度共識。（看完整報導）
電子零組件助攻 首季製造業產值4.15兆元創同期新高
經濟部19日發布111年第1季製造業產值統計指出，受惠於全球終端市場需求穩定，新興科技應用及數位轉型持續拓展，以及供應鏈失衡狀況逐漸緩解，加上俄烏戰爭推升國際原物料價格攀揚，台灣製造業首季產值達4兆1570億元，創下歷年同季新高紀錄，年增16.01%，連續6季出現正成長走勢。展望未來，經濟部表示，隨著創新科技應用與數位轉型持續開展，以及國內半導體業者產能擴增，加上主要國家持續推動基礎建設，均有助於挹注台灣製造業生產成長動能。（看完整報導）
專訪／作家章詒和談中國言論緊縮：社會不可理喻但我不怕
在網路發達的時代，個人自由也可能更加脆弱。作家章詒和近期面對微信號被封、聚餐遭制止等事表示，現代化有巨大好處，但也有巨大的弊端，因為個人自由可能受到嚴格的控制。「開放性質的政權還可以，若是專制性質的體制，那人就倒楣了，無處言說。」即便中國環境如此，她依然展現傲骨，並說不要顧慮官方如何，只要有好文字和好故事，就不怕被完全封住。（看完整報導）
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