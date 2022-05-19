預估北中南疫情高峰不同期 6月擬推落地採檢新制

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北19日電）指揮中心預估COVID-19本土疫情未來一週達高峰，北中南高峰時間不同，7月可否回歸正常生活仍待觀察；境外移入病例持續降低，研擬6月推出落地採檢新制，調整檢驗量能。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情即將進入高峰期，許多專家提出趨勢預判，多數認同疫情將會在5月底達最高峰，若每日新增個案數未陡升，而是呈現「丘陵狀」攀升，可能在6月中旬出現反轉下降，至於恢復正常生活日程，有人預判7月、也有人認為須等到9月，說法不一。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，面對各種預測，都予以尊重；至於近期逐漸減少的境外移入病例數，是否因應下週起本土疫情高峰，降低落地採檢使用量，量能回歸社區採檢，預計6月初會有落地採檢新政策。

台灣正緩步走在「與病毒共存」路上，各界持續關注何時可望回歸正常生活。羅一鈞說，雖未來一週疫情會達高峰，但北中南高峰時間不相同，防疫措施仍須維持一段時間，避免染疫數衝太快，衝擊醫療量能，隨著天氣變熱，口罩可能逐漸戴不住，進入6月前將例行評估口罩防疫措施調整與否。

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陳時中表示，打COVID-19疫苗依然是重要的事，國內資料顯示，沒打疫苗者染疫死亡率為打過3劑疫苗染疫死亡率約6倍，打滿3劑疫苗後即便染疫，仍會較未打疫苗者降低83%死亡率；打疫苗不會不染疫，但重症風險大幅降低。

據指揮中心統計，5月18日COVID-19疫苗接種7萬3502人次，累計接種5389萬2813人次，接種人口涵蓋率第1劑86.48%、第2劑81.16%、第3劑63.65%、基礎加強劑接種率0.85%。（編輯：陳政偉）1110519