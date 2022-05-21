國中會考連江1考生 考完2節身體不適快篩陽性

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（中央社記者陳至中台北21日電）國中教育會考第1天，連江縣1名考生在考完2節課後身體不適，COVID-19快篩後出現陽性反應，已緊急後送，後續將改安排參加6月4日、5日的補考。

教育部今天下午召開國中會考解題說明會，由台北與台中連線，說明上午2節考試社會、數學科的試務狀況，並邀請資深教師說明數學科的試題特色。

全國試務會闈外辦公室主任王延煌指出，數學科的缺考人數為3051人，缺考率1.56%，和去年的1.3%差異不大。第2類備用試場共啟用551間（啟用率19.36%），提供4601名考生應考，包括居家隔離2032人、居家檢疫2人、自主防疫2519人、現場發燒或呼吸道症狀48人。

王延煌提到，第2節考完時，連江縣1名考生身體不適，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）快篩出現陽性反應，依照之前訂出的緊急匡列應變措施立即後送，後續將安排6月4日、5日參加補考。按照規定是未完成的科目節次進行補考，已考完的2科，則可自由選擇是否參加。

在媒體追問下，王延煌進一步解釋，按規定沒有強制快篩，但家長提出學生呼吸道不適，擔心與COVID-19有關連，考區也認為快篩可確保試務順利進行。該名考生快篩陽性後，立即由衛生單位協助，安排救護車離開考場，並安排後續醫療。

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至於快篩陽性考生座位周邊的考生，王延煌表示，由於當時是第2節考完，還沒進入用餐時間，因此同教室的考生仍會留在原試場，繼續考完接下來的幾科。

另外，上午社會科考試有1名考生被記列「在試場內取得或提供他人答案作弊事實明確」，王延煌解釋，監試人員發現該名考生有用手遮住頭的奇怪行徑，到旁瞭解確認有偷看，考生也承認看了部分答案。目前瞭解是考生個人行為，並非串連舞弊。按照規定，該科恐不予記列等級，考生如有疑義仍可提申訴。（編輯：黃世雅）1110521