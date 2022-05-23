不畏確診者威脅吐口水 護理師投入專責防疫工作

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台北市立聯合醫院和平院區轉型為只收確診病患的防疫專責醫院，為因應人力缺口，市府日前發布專責護理師招募令，共錄取50名「防疫天使」。（台北市政府提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年5月23日

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市立聯合醫院和平院區發布照護確診者的專責護理師招募令，一名來自台中的護理師說，她經歷過確診病人試圖逃跑、威脅吐口水的困難，但在家人支持下，仍北上投入防疫工作。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北市立聯合醫院和平院區轉型為只收確診病患的防疫專責醫院，並開設200床專責病床。因應人力缺口，台北市長柯文哲日前發布招募令，開出每班新台幣1.5萬元的高薪，共錄取50名「防疫天使」。

專責防疫天使誓師大會今天在聯醫和平院區舉行，由台北市副市長黃珊珊及衛生局長黃世傑一一為11名男性護理師、39名女性護理師授證。

護理師資歷8年的劉玟君說，她來自台中，上一份工作在集中檢疫所，去年Delta病毒株肆虐的時候，台灣疫苗普及率還沒這麼高，染疫死亡率因此相當高，她曾面臨病人試圖逃跑、威脅要吐口水的困難。

劉玟君表示，這次看到招募令，家人都相當支持她上台北工作，和平院區的醫護團隊同心協力投入防疫，讓她不擔心，更不會想放棄。

護理師馬嘉羚說，她在和平院區工作已經9年了，本來在一般綜合科病房，去年疫情嚴峻時曾支援專責病房，有了這些經驗與紮實的教育訓練，讓她願意且放心跟夥伴一起努力抗疫。

參與過抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）戰役的護理長李金霙指出，當年不只她沒有經驗，醫院也沒有設備、物資，但現在已不可同日而語，經年累月訓練的人力充足，大家已有所準備，不斷備戰沒有停歇，才能關關難過關關過。

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當年從仁愛院區被派去和平院區支援抗SARS的台北市聯合醫院總院長璩大成說，SARS傳染源不明、死亡率非常高且無藥可治，當時他連N95口罩都是第一次戴，但現在不一樣了，防疫方法全民朗朗上口，相信大家一定能勇敢戰勝疫情。

黃珊珊致詞表示，和平院區可能會是台北市第一個滿床的專責醫院，也可能會是中、重症者最多的地方，但總共有這麼多護理師響應招募令，有意願在最困難的時候，選擇最困難的地方，從事最困難的工作，建立起台北市抗疫的堡壘，要向大家致敬及致謝，相信一定能攜手走過共存前的黑暗期。（編輯：李亨山）1110523