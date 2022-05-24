端午連假將現車潮 公路總局估21處省道路段易塞

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）6月3日至5日為端午節連續假期。公路總局今天表示，主要幹道及風景區將出現車潮，21處省道路段易壅塞。

公路總局今天發布新聞稿，端午連假旅次以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路總局說，目前疫情升溫，研判民眾出遊信心較不足，但仍以最嚴格標準預估可能壅塞情形。

公路總局說，6月2日傍晚至6月3日上午，將開始出現返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰預計6月4日中午起至6月5日全天。

公路總局預估，端午連假易壅塞的21處省道路段如下：

一、主要幹道：台9線蘇花路廊、台9線南迴公路南向往屏東、台1線水底寮至楓港、台61線鳳鼻至香山、台61線竹南路段、台61線中彰大橋路段。

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二、銜接國道路段：北部路段（台64線中和交流道、台65線土城交流道）、中部路段（台74線台中環線）、南部路段（台86線關廟交流道、台86線仁德系統路段、台18線中埔交流道及台88線鳳山至五甲）。

三、觀光風景地區鄰近路段：台2線福隆路段、台2線萬里至大武崙、台2線及台2乙線關渡至淡水、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社至清境農場、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段。（編輯：陳政偉）1110524