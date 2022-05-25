幼童口臭、發燒、不吃飯 當心疱疹性齦口炎搞鬼

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（中央社記者張茗喧台北25日電）2歲的小薇日前發高燒到39度，後來陸續出現口腔黏膜破皮、牙齦紅腫出血、下巴冒紅疹，診斷為「疱疹性齦口炎」，醫師提醒，若孩子突然發燒、口臭、不吃飯，都應提高警覺。

書田診所今天上午發布衛教新聞稿，書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，疱疹性齦口炎是由第一型單純疱疹病毒感染所引起的疾病，好發於6個月到5歲的孩童，其他年齡層也可能感染，主要經由接觸到含有病毒的唾液等體液傳染。

蘇軏說，疱疹性齦口炎患者會出現發高燒、牙齦紅腫、口腔潰瘍、口臭等症狀，稍微碰到牙齦就會流血，也可能因口腔疼痛造成厭食。由於患者的唾液具有傳染力，愛吸手指的嬰幼兒甚至可能引發皰疹性指頭炎。

他指出，腸病毒感染的「疱疹性咽峽炎」和單純疱疹病毒感染的「疱疹性齦口炎」，初期都會出現口腔潰瘍症狀，但腸病毒感染的潰瘍主要出現在口腔後半部，而且牙齦是正常的，至於疱疹病毒感染的潰瘍則分布在口腔前半部，牙齦也會伴隨紅腫和出血。

即便孩子感染到疱疹性齦口炎也不用太過擔心，蘇軏說，只要使用退燒止痛藥並注意補充水分和電解質，盡量選擇柔軟、清涼的食物，就能避免脫水或熱量攝取不足。

不過，蘇軏提醒，針對原本就有免疫不全問題或症狀特別嚴重的患者，可經醫師指示接受抗病毒藥物治療以縮短病程，若持續高燒不退、出現嗜睡、活動力明顯降低、脫水跡象，則應儘快就醫。

蘇軏也呼籲家長務必注意手部清潔，避免將疱疹病毒傳染給孩子，平時也應維持正常作息、均衡飲食、規律運動，都能增強自身免疫力。（編輯：張芷瑄）1110525