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小紅帽號召民眾洗廟埕 盼除月經污名

2022/5/28 19:46（5/28 19:51 更新）
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非營利組織「小紅帽」長期推動「月經平權」及月經教育活動，28日晚間響應國際月經日，號召藝人、作家一起到台北霞海城隍廟「洗廟埕」，象徵洗刷女性月事時不能進入廟宇的「月經污名」。中央社記者陳至中台北攝 111年5月28日
非營利組織「小紅帽」長期推動「月經平權」及月經教育活動，28日晚間響應國際月經日，號召藝人、作家一起到台北霞海城隍廟「洗廟埕」，象徵洗刷女性月事時不能進入廟宇的「月經污名」。中央社記者陳至中台北攝 111年5月28日
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（中央社記者陳至中台北28日電）非營利組織「小紅帽」今天晚間響應國際月經日，號召藝人、作家一起到台北霞海城隍廟「洗廟埕」，象徵洗刷女性月事時不能進入廟宇的「月經污名」。

小紅帽長期推動「月經平權」及月經教育活動，創辦人林薇曾獲得英國2021黛安娜人道主義獎。他們今天與「做工的人」作家林立青成立的「友洗社創」合作，晚上舉辦「作伙來洗」活動，邀請多名藝人小優、比熊等人穿著紅色衣服洗廟埕，另有多名跨黨派民意代表也都在線上響應。

林薇表示，「月經來，可不可以拜拜」是許多女性都會問的問題，過去台灣民間流傳相關祭祀和信仰禁忌，擔心會褻瀆神明，或是染上不吉利的事情。

小紅帽這次與台北霞海城隍廟合作，就是希望透過香火鼎盛的廟宇聯名倡議。台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰也表示，幾年前就曾公開提出，女性月經時也可以拜拜，神明保佑眾生，不會因為自然生理現象而怪罪信徒。

林立青表示，要打破刻板印象和污名，不能只是倡議和研究，必須有實際行動，這次穿紅衣洗廟埕活動，就是希望讓更多社會大眾知道。

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小紅帽議題研究總監林尹筑表示，「來洗」曾是台灣人稱呼月經來潮的一種方式。舊社會避諱月經，人們無法在日常中直呼，只能以象徵清洗月事布的動作來代稱。

林尹筑表示，「來洗」本身也有邀請人們一起來洗掉某件事情的意思，小紅帽透過活動，傳遞出眾人協力回饋神明、維護廟方環境整潔的心意，也邀請大家一起洗刷掉對於月經來不能拜拜的懼怕與顧慮。（編輯：陳政偉）1110528

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