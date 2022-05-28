響應528世界月經日 台灣首屆「月經狂歡節」登場

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響應世界月經日，台灣也出現首屆「月經狂歡節」，吸引來自政界、醫界等跨領域人士共襄盛舉，媒體人何戎（左起）、社民黨台北市議員苗博雅、民進黨立委賴品妤、望月女子谷慕慕共同創辦人史文妃、陳苑伊、醫師許書華、挖貝平台經理劉昉等人27日出席開幕座談。（望月女子谷慕慕提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月28日

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（中央社記者王寶兒台北28日電）「月經」過去往往被視為難以啟齒的話題，響應德國非營利組織發起的528世界月經日，台灣首屆「月經狂歡節」昨天起在台北華山文創園區登場，希望透過遊戲、工作坊、戲劇表演等方式，以多元角度看待月經。

德國非營利組織WASH聯盟於2014年發起世界月經日（Menstrual Hygiene Day），因月經平均週期是每次5天、每28天來一次，便以5月28日為世界月經日。品牌「谷慕慕」2019年曾至美國參與世界月經大會，創辦人陳苑伊、史文妃獲得啟發，於是籌辦了台灣首屆的「月經狂歡節」。

一連3天的「月經狂歡節」將舉行至明天，民進黨籍立委賴品妤、社會民主黨籍台北市議員苗博雅、醫師許書華及史文妃等人，在開幕時共同針對月經的各項議題展開對談。

賴品妤表示，去年到今年，全台灣各縣市政府開始陸續有全面發放生理用品的政策，台灣教育一直在進步同時，社會氛圍也應持續進步。

苗博雅指出，他支持台北市政府讓國中以上的女生可以去超商換取每個月200元的生理用品，但還是想要告訴學生：其實你有不同的生理用品選擇，例如棉條等。除了平權教育之外，重要的是讓大家知道，其實我們都能有不同選擇，才能落實「我的身體我決定」。

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許書華目前會到學校實際帶小朋友認識月經並學習如何應對處理，她認為男女生都要一起學習，去了解不同性別會面臨的生理狀況，許書華也期待藉此接軌國際、消弭月經貧窮，建構更健康平等的性別友善環境。

「月經狂歡節」包含多名藝術家以月經為題創作的裝置藝術作品、認識子宮的「大陰博物館」VR體驗、月經漫畫等內容，實體活動則包含On Stage表演藝術工作坊的「陰道獨白單目劇」、Phi表演工作室的「月經手偶實境解謎劇」、作家楊雅晴及作家謝金魚的月經講座、月經台語課等。（編輯：屈享平）1110528