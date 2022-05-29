國小師創人聲樂團 助問題學生建立自信翻轉人生

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（中央社記者許秩維台北29日電）屏東縣屏東市信義國小教師黃慧娟創辦全縣首支兒少人聲樂團，幫助某些人眼中的問題學生，在參與樂團中建立自信並翻轉人生，獲選教育家部落格人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，黃慧娟從小在「孩子長大後一定要當老師」的環境中成長，面對父母「不相信孩子可以走好自己的路」，黃慧娟曾選擇叛逆，後來大學入學後還是被迫轉考師範體系，只為符合家人期待。

成為老師彷彿是黃慧娟的自我療癒之路，她善待孩子的過程，就像正在安慰從小未被理解的自己。她認為，人與人之間有本無形的情感存摺，點點滴滴累積彼此的愛與信任。

8年前屏東縣政府文化處委託信義國小成立兒童A capella人聲樂團時，黃慧娟被賦予草創之責，音樂門外漢的她仍認真以對，雖然要負責樂團所有雜務，但她的辛苦有了代價。

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樂團中有部分學生家庭或學習上面臨挑戰，對於在某些人眼中難以管教的問題學生，黃慧娟仍堅持給予機會，讓孩子們在參與樂團過程中逐漸化解心結，更從比賽中建立自信，不但翻轉人生，甚至改變與原生家庭的互動關係。

「是孩子的純粹治癒了我」，黃慧娟表示，教師生涯以來生命中最大的快樂與精彩，都是學生和家長給予的；她跟著樂團四處闖蕩，看似辛苦，實則拓展生命視野，更從學生與家長肯定的眼神，成就自我價值，「翻轉了我的生命」。（編輯：陳仁華）1110529