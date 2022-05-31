迎百年校慶 台師大美術館舉辦校友美術創作展

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（中央社記者許秩維台北31日電）台灣師範大學今年適逢百年校慶，邀百名校友共襄盛舉，每人提供1件作品於台師大美術館展出，5月31日至7月16日期間，每週二至週六免費開放參觀。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台師大自「台灣總督府台北高等學校」時代，即有現代美術教育的啟蒙；1946年改為「台灣省立師範學院」後，成立勞作圖畫專修科，為台師大美術系前身；1949年再改制為藝術系，1967年才升格為台灣師範大學美術系。

適逢今年百年校慶，台師大美術館也舉行「百年傳承．世紀典範－師大百年校慶校友美術創作邀請展」，邀百名校友共襄盛舉，並以參展校友畢業級別分為5個展區，以時間軸呈現台師大美術系的進程和台灣美術環境的發展。

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此次參展校友除了專職創作的藝術家，也有許多美術教師、任教於國內外大專的學者、相關機構的公私部門主管，與肩負藝術行政與管理職者，透過藝術創作同賀母校百歲華誕。

另外，台師大美術館也舉辦「校友傳心藝．百年藝文心」，展出99年校慶至今，校友們為母校慶生創作的藝術與設計作品；「轉藝—教育部前瞻顯示科技導入藝術場域建置與推廣計畫實驗基地」則展出美術館籌備處、科技與工程學院、藝術學院的合作成果，師生團隊以新媒體科技轉譯台師大典藏的藝術作品。（編輯：張芷瑄）1110531