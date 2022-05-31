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受惠股市熱絡 金融理財專員薪資年增17.6%

2022/5/31 16:17
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（中央社記者吳欣紜台北31日電）勞動部今天公布民國110年職類別薪資調查結果，與109年同期相較，受惠去年股市交易熱絡，經常性薪資增加最多為證券金融交易員及經紀人、理財專員等，增加17.6%。

為了解事業單位各職類的受僱員工人數及薪資水準，勞動部每年辦理「職類別薪資調查」，調查對象為從事工業及服務業等事業單位，受僱員工不包含參加作業而不支領薪資的雇主、自營作業者及無酬家屬工作者，這次調查在8月間辦理，回收有效樣本計9964家。

在薪資部分，調查顯示，若以大職類來看，去年7月工業及服務業受僱員工每人經常性薪資平均為新台幣4.3萬元，其中工業部門受僱員工每人經常性薪資平均為4.1萬元，以主管及監督人員、專業人員較高，以製造業來觀察，平均經常性薪資為4.1萬元，主管及監督人員、專業人員各為7.8萬元、6.2萬元，分別年增2.6%、4%，相對於總平均倍數各為1.9倍及1.5倍，均為較高水準。

至於服務業部門，受僱員工每人經常性薪資平均為4.4萬元，主管及監督人員、專業人員分別為7.5萬元、5.8萬元，分別年減1.4%及微增0.5%。

若以小職類來看，勞動部統計處處長梅家瑗告訴中央社記者，受惠於股市交易熱絡，與109年同期相較，受僱員工1萬人以上的細職類經常性薪資增加最多者為證券金融交易員及經紀人、含理財專員，增1.2萬元（17.6%）。

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至於減少最多者為醫師，減5000元（3.3%），梅家瑗指出，是因為去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，門診量減少所致。

在工時部分，調查也顯示，110年7月事業單位規定每週工作日數以每週工作5天占87.2%最多，但年減1.7個百分點，其他工作日數占7%，則年增2個百分點，主因疫情影響，教育業、藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業的工作日數減少所致。（編輯：張雅淨）1110531

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