布局疫後觀光 韓國推125個安心景點

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（中央社記者余曉涵台北31日電）布局疫後觀光，韓國觀光公社選出當地125個安心景點，要讓旅客可以安心遊玩；另外，未來旅客入境韓國，都須提前申請電子旅遊許可（K-ETA），2年內有效。

隨著各國邊境陸續開放，台灣下半年也可望開放，為了布局疫後觀光，韓國觀光公社今天舉行「重啟訪韓觀光籌備說明會」，會中介紹韓國最新防疫措施、景點，以及入境相關規定。

韓國觀光公社表示，韓國從6月1日起恢復觀光簽證，台灣旅客在沒有恢復免簽之前，都可申請觀光簽證赴韓，但入境韓國時須提供PCR或醫院抗原快篩（RAT）檢查陰性報告、疫苗接種證明書及必須到檢疫資訊預填系統輸入資料。

待雙方恢復免簽後，韓國觀光公社指出，台灣旅客赴韓前72小時必須申請電子旅遊許可制（K-ETA），每次費用韓幣1萬元，K-ETA從許可日起2年內有效。

韓國觀光公社表示，6月起若台灣旅客申請觀光簽證，將可參加抽獎，總共有1000份獎品，包含上網SIM卡、免電池行李秤、韓國轉接頭等。

另外，為了布局疫後觀光，韓國觀光公社也推出125個安心景點，要讓旅客安心遊玩。

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韓國觀光公社說明，125個安心景點是由韓國觀光公社、全國廣域地方政府及各地觀光公社等評選，評選方式經過廣域地方政府及各地觀光公社推薦的當地優秀景點，且經防疫及觀光專家諮詢及檢討、韓國觀光公社及地方政府協議後最終選定。

根據遊韓安心景點名單，包含知名的南怡島、光明洞窟、韓國民俗村、小法國．義大利村小木偶與達文西、中央公園、濟州石頭文化公園等，景點遍佈全韓國。（編輯：陳仁華）1110531