台大加開兒童疫苗門診 每天2千名額

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（中央社記者張茗喧台北31日電）疫情嚴峻，輝瑞兒童疫苗預約搶手，台大醫院今天宣布6月4日前加開門診，每天可提供2000名兒童接種輝瑞疫苗；北榮6月1日至5日在中正紀念堂設兒童疫苗接種站，隨到隨打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，兒童中重症人數攀升，家長紛紛帶孩子接種疫苗，但傳出疫苗預約不易、接種名額一位難求等情形。

台大醫院院長吳明賢今天下午在臉書發文，強調台大醫院每天提供5歲至11歲兒童2000個疫苗名額，以及12歲至17歲青少年800名疫苗名額，尚未滿額，鼓勵民眾到台大醫院打疫苗。

台大醫院隨即發布新聞稿指出，台大醫院自5月30日至6月4日加開兒童、青少年疫苗接種門診，上午、下午各有1400個名額，可供2000名兒童及800名青少年接種，期盼協助孩童儘早接種疫苗，降低重症發生機率。

由於許多小朋友對於打針有恐懼感，甚至會哭鬧抗拒，因此台大醫院特別邀請紅鼻子醫生們到場，不僅有表演音樂，也會透過互動來安撫孩子，打造溫馨友善的疫苗施打環境，同時贈送兒童疫苗貼紙，盼協助轉移小朋友的恐懼感，順利施打疫苗。

不只台大，台北榮民總醫院6月1日至6月5日也將在中正紀念堂提供兒童輝瑞疫苗接種，隨到隨打。

北榮院長陳威明表示，北榮先是配合政府在中正紀念堂自由廣場設置「車來速」防疫急門診篩檢站，擴大PCR採檢量能、紓解各醫院急診壓力，28日更提供開立抗病毒藥物服務；截至今天，上午自由廣場「車來速」急門診篩檢站採檢人數正式突破2萬人。（編輯：唐聲揚）1110531