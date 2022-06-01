農金局：2期作水稻收入保險起跑 8月底截止

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）農金局今天表示，繼今年1期作的水稻收入保險達成19.4萬件投保、投保率達86%、面積逾13.2萬公頃，2期作投保期間從6月1日起到8月31日止，呼籲農民把握時間投保。

農委會農金局今天發布新聞指出，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，「基本型」保險為全面納保項目，農委會全額補助，農民免繳納保險費，理賠基準為各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠新台幣1.8萬元，提醒農民完成投保程序，以便獲得理賠。

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農金局並說，「加強型」保險提供沒有申報公糧的農民自由選擇加保，並區分為一般加強型及優質加強型，兩者保費相同，優質加強型僅限「契作集團產區營運主體」，或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證的農民可加保，可獲得較高的理賠金額，以適度引導種植高品質稻米，提升產業競爭力。

農金局強調，農委會補助1/2保險費，且部分縣市政府亦加碼提供補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，大幅降低保險費負擔。（編輯：陳政偉）1110601