疫情、通膨及戰爭 勞動基金4月再虧1414億

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，受疫情、通膨及戰爭等影響，今年截至4月止勞動基金虧損新台幣1983.6億元，其中4月就虧損1414.9億，創基金局創立來單月第2高虧損。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹今天接受媒體聯訪指出，今年上半年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、高通貨膨脹以及俄烏戰爭等因素衝擊，金融市場震盪劇烈，雖然5月份金融市場反應比4月份稍緩一點且5月底也呈現收斂現象，但今年上半年確實沒有什麼凸顯表現。

根據運用績效，整體勞動基金截至今年4月底止規模為5兆3955億元，受全球股、債大幅下跌影響，111年截至4月底的評價後收益數為負1983.6億元，收益率為負3.94%。

其中，4月單月虧損為1414.9億，劉麗茹指出，以收益數來看，是基金局創立以來第2大虧損。

展望未來，劉麗茹表示，勞動基金以追求長期穩健收益為投資目標，短期市場波動難免，但以投資角度來看這段期間可以審慎看待標的、長遠布局。

基金局也表示，基金短期運用績效雖受到波及，但以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多平均報酬率為4.98%，近5年平均報酬率則為5.64%，長期投資績效仍屬穩健。（編輯：陳政偉）1110601