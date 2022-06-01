推動漁業與人權行動計畫 漁業署招考79人開始報名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北1日電）漁業署今天表示，為辦理「漁業與人權行動計畫」提升漁船勞動檢查量能，將招募聘用人員49名及臨時人員30名，共79名，薪資新台幣4萬2500元起，今天至6月底受理報名。

漁業署今天發新聞稿指出，「漁業與人權行動計畫」的推動，有助於確保外籍船員人權的相關規範得以落實與改善，將包含辦理港口卸魚檢查、公海登檢、推動漁電共生政策、執行與管理漁業監控中心等事務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報名期間自6月1日至30日止，第一試筆試日期為7月24日，分別於台北及高雄2個考區同時舉辦；聘用人員待遇部分，最高為聘用9職等，另為確保與外籍船員溝通無礙，也招募印尼語、越南語的通譯人才，希望有這2種語文專長者踴躍報考。

漁業署提醒，甄試試務工作委託國立高雄科技大學辦理，一律採用網路報名，不受理現場與通訊報名，甄試資訊可至漁業署網站的「公告資訊」查看，或上招募甄試網頁https://ntapp.nkust.edu.tw/FA/查詢。（編輯：張芷瑄）1110601