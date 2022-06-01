5月快篩到貨不及1億劑？ 指揮中心公開數據澄清

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）本土疫情持續，快篩需求不減，外界質疑政府5月間家用快篩到貨數量不及1億劑，指揮中心今天晚間澄清並非事實，光進口快篩試劑已到貨1.68億劑，強調家用快篩試劑儲備數量充足。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心統計，今年3月1日至5月31日，全國感染率為9.0%，六都感染率以新北市數據最高，已經達15.2%；桃園市次之，染疫率為12.5%；台北市10.6%第三，其他依序為高雄市6.6%、台中市6.5%及台南市5.8%。

疫情嚴峻，指揮中心4月底實施快篩實名制，總統蔡英文日前曾透露，台灣5月可望取得1億劑快篩試劑，外界關心到貨狀況，指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會已說明，5月份到貨約1.7億劑家用快篩，後續也持續有快篩試劑會到貨。

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指揮中心晚間再次發布新聞稿說明5月份快篩試劑到貨數據，截至今年5月31日止，衛生福利部採購或徵用家用快篩試劑廠商，計有18家，家用快篩試劑到貨數量，分別為國產已生產的850多萬劑，及國外進口到貨的1.68億劑。

指揮中心強調，目前國內家用快篩試劑儲備數量充足，且廠商持續交貨，並無家用快篩到貨數量不及1億劑情事，有媒體報導質疑政府於5月間家用快篩到貨數量不及1億劑，報導並非事實。（編輯：張芷瑄）1110601