國中會考申覆期間短 教育部：須較長閱卷時間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北1日電）全國教師會今天指出，對國中教育會考試題有疑義，提出申覆的作業時間不到3天，比其他升學考試短。教育部解釋，會考學生數較多，須較長的閱卷時間。

國中教育會考於5月21日、22日舉辦完畢，全國教師會邀集數十名現職教師，並舉辦多次線上評論會議，全面檢視各科試題，今天發出新聞稿評論試題。

全國教師會提到，作為國中教育階段規模最大的評量，會考應與大學學科能力測驗、技專統一入學測驗有相同的試務程序，特別是試題公告時機與疑義申覆作業時間天數的長短。

全教會以各科試題公告時間點計畫，111學年學測（各科考完就公告）疑義申覆作業時間有3.5天至5.5天，統測有4.5天至5.5天。而會考試題是在考試結束後（5月22日）的下午2時統一公布，5月25日中午12時申覆截止，只有不到3天的時間可供師生作業，顯然過短。

全教會認為，申覆時間過短，不利於師生詳細審閱試題，更有損考生權益，呼籲延長截止時間。

對此，教育部今天晚間以文字回應中央社，試題疑義申覆作業時間與閱卷、成績單發放息息相關，答案要確認後，才能進行後續作業。會考因應試人數遠較其他測驗多，須較長時間閱卷，才能讓考生如期領取成績單。

教育部指出，全國試務會經審慎研議後訂定相關作業流程，明訂於簡章中，目前正依簡章辦理相關試務，將「如期如質」完成。（編輯：張芷瑄）1110601