估7月日本開放自由行 台灣業者搶占露營車市場

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（中央社記者余曉涵、實習記者游家瑄台北2日電）業者估計日本最快7月將開放自由行。為了搶占疫後商機，台灣業者宣布進軍日本露營車旅遊市場，首個據點位於北海道，未來則擬擴展到沖繩、九州。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打率提升，不少國家已邁向共存階段，並宣布開放觀光，其中台灣旅客最愛的日本已經宣布開放團體觀光客，台灣業者也評估日本應該最快7月就會宣布開放國外旅客自由行。

為搶占台灣旅客赴日旅遊市場，台灣觀光業者摩境Domo旅遊集團今天舉行記者會宣布，今年投入1億日圓（約合新台幣2260萬元）添購10台全新露營車，即日起在北海道投入營運，要鎖定疫後旅遊市場。

DOMO旅遊集團董事長李奇嶽表示，後疫情時代大眾偏好的旅遊方式改變，民眾可能想遠離人群，也不想搭乘人多的遊覽車，會更偏好前往山上、海邊等大自然環境，因此，獨立且機動性高的露營車自駕遊，預期將成為了旅遊熱門選擇。

李奇嶽說，未來露營車市場規劃能在2023年達到50台的規模，據點也希望可以擴展到沖繩，穩定後也將把九州納入擴展據點的目標，因此即日起推出一日租車券專案，還包含無線網路分享器、日本7-11儲值金、富良野私房小旅行等，若持台灣虎航登機證，再加碼富良野當地特產。

Youtube頻道「營光閃閃」主理人廖惠萍與友人，目前已在日本富士山區開著露營車旅行20天。廖惠萍今天透過視訊連線指出，日本露營車市場已非常成熟，許多業者與道路休息站會提供露營車停泊、洗澡、住宿、充電等服務。

廖惠萍也說，DOMO旅遊的露營車方案從訂車到還車，都會提供全中文服務，也會協助提供露營場等資訊。（編輯：陳政偉）1110602